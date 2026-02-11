Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе

Охранник техникума в Анапе получил смертельное ранение, несмотря на бронежилет, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на директора учреждения Евгению Пономареву. По ее словам, первый выстрел раздался на улице. Ранение получила сотрудница техникума. Охранник увидел происходящее снаружи здания и сразу заблокировал двери.

Злоумышленник к этому времени подошел к закрытой двери и выстрелил в охранника через дверь. И, несмотря на то, что сотрудник был в бронежилете, ранил его. Раненый Николай Павлович успел нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников Росгвардии. И по рации сообщить второму пункту охраны, что происходит, — сообщила она.