Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 23:40

Дипломаты разбираются, есть ли пострадавшие россияне при стрельбе в Мексике

Посольство РФ проверяет информацию о раненном при стрельбе в Мексике россиянине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство России в Мексике проверяет информацию о россиянине, который мог получить ранение в результате стрельбы в археологической зоне Теотиуакан, сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства в Мехико Яков Федоров в беседе с ТАСС. До этого сообщалось, что жертвой нападения стала гражданка Канады.

Мы проверяем появившиеся сообщения о россиянине, получившем ранение при стрельбе на пирамидах Теотиуакан, — указал дипломат.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии. Власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина забрался на вершину пирамиды Луны и открыл огонь по туристам, после чего покончил с собой. В результате стрельбы один человек погиб и несколько получили ранения. На место происшествия прибыли подразделения армии Мексики и Национальной гвардии, была проведена полная эвакуация туристов из археологического комплекса. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

До этого в городе Шривпорт (штат Луизиана) произошла массовая стрельба, жертвами которой стали восемь несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет. Как выяснилось, семеро из восьми погибших были собственными детьми стрелявшего.

Мир
Мексика
стрельбы
посольство РФ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.