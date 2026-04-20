Дипломаты разбираются, есть ли пострадавшие россияне при стрельбе в Мексике Посольство РФ проверяет информацию о раненном при стрельбе в Мексике россиянине

Посольство России в Мексике проверяет информацию о россиянине, который мог получить ранение в результате стрельбы в археологической зоне Теотиуакан, сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства в Мехико Яков Федоров в беседе с ТАСС. До этого сообщалось, что жертвой нападения стала гражданка Канады.

Мы проверяем появившиеся сообщения о россиянине, получившем ранение при стрельбе на пирамидах Теотиуакан, — указал дипломат.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии. Власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина забрался на вершину пирамиды Луны и открыл огонь по туристам, после чего покончил с собой. В результате стрельбы один человек погиб и несколько получили ранения. На место происшествия прибыли подразделения армии Мексики и Национальной гвардии, была проведена полная эвакуация туристов из археологического комплекса. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

До этого в городе Шривпорт (штат Луизиана) произошла массовая стрельба, жертвами которой стали восемь несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет. Как выяснилось, семеро из восьми погибших были собственными детьми стрелявшего.