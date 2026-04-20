20 апреля 2026 в 23:35

Озвучена точная дата, когда Украина возобновит поставки нефти по «Дружбе»

Венгерский министр Бока: поставки нефти по «Дружбе» возобновятся 21 апреля

Украина возобновит транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока. По его словам, это наиболее вероятный сценарий развития событий.

Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник, — указал Бока в своих социальных сетях.

Министр отметил, что после официального объявления украинской стороны оператор трубопровода свяжется с компанией MOL. Она получает российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии.

Поставки по «Дружбе» были прекращены с 27 января. В последнее время Венгрия по договоренности с правительством использовала нефть из государственных стратегических резервов, чтобы компенсировать отсутствие транзита. Возобновление прокачки снимет напряженность в энергетическом вопросе между Будапештом и Киевом.

Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» ради кредита Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей). Технические испытания трубопровода запланированы на вторник.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

