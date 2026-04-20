Озвучена точная дата, когда Украина возобновит поставки нефти по «Дружбе» Венгерский министр Бока: поставки нефти по «Дружбе» возобновятся 21 апреля

Украина возобновит транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока. По его словам, это наиболее вероятный сценарий развития событий.

Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник, — указал Бока в своих социальных сетях.

Министр отметил, что после официального объявления украинской стороны оператор трубопровода свяжется с компанией MOL. Она получает российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии.

Поставки по «Дружбе» были прекращены с 27 января. В последнее время Венгрия по договоренности с правительством использовала нефть из государственных стратегических резервов, чтобы компенсировать отсутствие транзита. Возобновление прокачки снимет напряженность в энергетическом вопросе между Будапештом и Киевом.

Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» ради кредита Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей). Технические испытания трубопровода запланированы на вторник.