20 апреля 2026 в 22:20

«Он лгал»: двух британских депутатов выгнали с заседания из-за Стармера

В британском парламенте разгорелся громкий скандал: двух депутатов выгнали с заседания палаты общин после того, как они назвали премьер-министра Кира Стармера лжецом. Причиной стала история с назначением посла в США Питера Мандельсона, связанного с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Мандельсон не прошел внутреннюю проверку безопасности МИД королевства, однако в свое время все равно получил должность. Стармер во время заседания настаивал, что не знал о проблемах с безопасностью кандидата.

Во время парламентской встречи депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон прямо обвинил премьера во лжи. Спикер Линдси Хойл потребовал опровергнуть эти слова, но получил отказ, после чего Андерсон покинул зал.

Стармеру никто не верит. Общественность ему не верит. Депутаты ему не верят. Его собственные доверчивые сторонники не верят ему. Так премьер-министр согласен со мной? Он лгал, — отметил Андерсон.

Депутат от левой партии Your Party Зара Султана также назвала премьера лжецом. Для ее удаления пришлось принимать отдельную резолюцию.

Ранее британские чиновники раскритиковали Стармера за неумение и нежелание руководить страной. Они считают, что у него нет четкой стратегии и энергии для проведения реформ.

