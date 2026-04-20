20 апреля 2026 в 20:57

В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море

Представитель УВКПЧ Лоуренс: атаки на гражданские суда незаконны

Сухогруз «Волго-Балт 138» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Торговые суда являются гражданскими объектами и защищены международным правом, поэтому их экипажи не могут становиться мишенью преднамеренных атак, заявил ТАСС представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс. Так он прокомментировал атаку ВСУ на российский сухогруз в Азовском море.

Согласно нормам международного гуманитарного права, торговые суда являются гражданскими объектами и как таковые защищены от нападения, если они не соответствуют критериям, определяющим их как военные цели, — сказал Лоуренс.

Представитель УВКПЧ добавил, что необходимо принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вреда экипажу.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника на сухогруз с пшеницей, затонувший в Азовском море, погибли двое. Судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи, экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.

