Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика

Енот напал на магазин косметики в Дагомысе и уснул на месте преступления

Магазин косметики в Дагомысе (Краснодарский край) подвергся нападению енота, сообщает MK.RU. Зверь устроил погром и уснул прямо «на месте преступления».

Животное пробралось в магазин с азиатской косметикой, перевернул полки, раскидал товар и особенно увлекся пенопластом. Он разбросал его крошки по всему помещению. Предварительный ущерб, нанесенный енотом, оценивается в несколько тысяч рублей.

Ранее в Армавире Краснодарского края жители спасли дикого енота, который застрял на дереве на уровне пятого этажа. Пока животное находилось на высоте, его пытались атаковать вороны. В итоге сотрудники МЧС освободили животное, а местные жители отвезли его в ветеринарную клинику для осмотра и лечения.

До этого сообщалось, что енот пробрался в магазин спиртных напитков в американском штате Вирджиния, напился там и устроил разгром. Утром сотрудник магазина нашел животное спящим на полу в туалете.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

