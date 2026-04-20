20 апреля 2026 в 23:20

В ГД отказались от проекта о лишении гражданства за одно нарушение

Госдума отозвала проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты Госдумы отозвали законопроект, который предлагал лишать российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. Документ был разработан главой комитета по обороне Андреем Картаполовым, его заместителем Андреем Красовым, а также главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и его заместителем Эрнестом Валеевым.

Отзываем проект федерального закона № 968530-8 «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», — сказано в документе.

Инициатива предполагала закрепить механизм прекращения гражданства РФ для «новых» граждан, которые уклонились от постановки на воинский учет. Комиссия по постановке на учет должна была выносить заключение о факте такого уклонения, на основании которого МВД принимало бы решение о лишении гражданства.

При этом проект также предусматривал возможность пересмотра таких решений вышестоящими органами МВД для повышения контроля за законностью. Одновременно документ регулировал бы порядок повторного обращения за гражданством для тех, кого его лишили.

Ранее сотрудник Военного следственного управления СК России по Москве Олег Власов заявил, что в хостеле на юге столицы, в районе Коммунарка, где проживали более 3,5 тыс. мигрантов, прошли проверки с участием военных следователей, полицейских и Росгвардии. По его словам, в результате были обнаружены нарушения, касающиеся воинского учета.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
