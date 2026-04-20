Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 21:27

Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы

Российские борцы Сефершаев и Емелин вышли в финал чемпионата Европы

Сергей Емелин (Россия) и Зия Бабашов (Азербайджан) Сергей Емелин (Россия) и Зия Бабашов (Азербайджан) Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские борцы греко-римского стиля Эмин Сефершаев и Сергей Емелин вышли в финал чемпионата Европы, сообщает «Матч ТВ». Соревнования проходят в Тиране.

Сефершаев в весовой категории до 55 килограммов встретится в решающей схватке с грузином Вахтангом Логуа. Емелин в категории до 63 килограммов поспорит за золото с Виталием Еременко из Молдавии. В весовой категории до 130 килограммов россиянин Марат Кампаров поборется за бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

Ранее второклассник из Оренбургской области Петр Макеев стал чемпионом мира по шахматам. Первенство мира прошло в сербском городе Врнячка-Баня с 14 по 21 апреля. В составе сборной России юный шахматист занял первое место. В региональном Минобре поблагодарили тренера-преподавателя Николая Макеева за подготовку и веру в ученика.

До этого российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артюру Фису в финале турнира ATP в Барселоне. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу соперника. Для Рублева этот финал стал первым с мая 2025 года, а последний титул он завоевал в феврале 2025 года в Дохе.

Кроме того, Объединенный мир борьбы (UWW) вынес решение по российским спортсменам до 24 лет — они смогут выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ. Вице-президент UWW, член бюро организации, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что также решается судьба российских спортсменов от 25 лет.

Спорт
Единоборства
Россия
борцы
спортсмены
россияне
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.