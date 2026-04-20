Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы

Российские борцы греко-римского стиля Эмин Сефершаев и Сергей Емелин вышли в финал чемпионата Европы, сообщает «Матч ТВ». Соревнования проходят в Тиране.

Сефершаев в весовой категории до 55 килограммов встретится в решающей схватке с грузином Вахтангом Логуа. Емелин в категории до 63 килограммов поспорит за золото с Виталием Еременко из Молдавии. В весовой категории до 130 килограммов россиянин Марат Кампаров поборется за бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

Кроме того, Объединенный мир борьбы (UWW) вынес решение по российским спортсменам до 24 лет — они смогут выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ. Вице-президент UWW, член бюро организации, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что также решается судьба российских спортсменов от 25 лет.