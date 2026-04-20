Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам

Ученик второго класса Дубровской школы Петр Макеев блестяще выступил на первенстве мира, которое проходит в Сербии, в городе Врнячка-Баня, с 14 по 21 апреля 2026 года. В составе сборной команды России Петр занял 1-е место! — сказано в сообщении.
В министерстве поблагодарили тренера-преподавателя Николая Макеева за подготовку и веру в ученика, а также родителей мальчика.
Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Токио. Спортсмен выступал в весовой категории до 81 килограмма. В поединке за третье место Арбузов оказался сильнее японского дзюдоиста Кайто Амано.
До этого американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале серии Гран-при в японской Нагое, установив новый мировой рекорд в произвольной программе с результатом 238,24 балла. Серебряным призером турнира стал японец Юма Кагияма (302,41 балла), бронзу завоевал его соотечественник Сюн Сато (292,08).