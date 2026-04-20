Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам

Второклассник из Оренбургской области Петр Макеев стал чемпионом мира по шахматам, сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования. Турнир проходит в Сербии с 14 по 21 апреля.

Ученик второго класса Дубровской школы Петр Макеев блестяще выступил на первенстве мира, которое проходит в Сербии, в городе Врнячка-Баня, с 14 по 21 апреля 2026 года. В составе сборной команды России Петр занял 1-е место! — сказано в сообщении.

В министерстве поблагодарили тренера-преподавателя Николая Макеева за подготовку и веру в ученика, а также родителей мальчика.

