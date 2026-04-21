«Макрон сядет». Франция хочет в лидеры Ле Пен: осталось сломать власти ЕС

Представители крупного бизнеса во Франции начали подыскивать альтернативу действующей политической верхушке — президенту Эммануэлю Макрону и его кабмину. По данным СМИ, предприниматели провели серию встреч, в одной из которых участвовала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. При этом ставку на правые силы сегодня делают не только в Париже. Почему их популярность растет в Европе и что ждет Пятую республику после ухода Макрона — в материале NEWS.ru.

Что задумали французские олигархи

Газета Politico сообщила, что Марин Ле Пен в начале апреля заметили на тайном ужине в престижном парижском ресторане Drouant при участии руководителей компаний, входящих в индекс CAC 40. На долю перечисленных в нем корпораций приходится 80% от общего объема фондового рынка Франции.

Источники сообщили, что на встрече присутствовали глава TotalEnergies Патрик Пуянне, богатейший человек Пятой республики, президент LVMH Бернар Арно, генеральный директор энергетического гиганта Engie Кэтрин Макгрегор и другие видные бизнесмены.

Politico отмечает, что в течение многих лет предпринимательская элита «с глубоким подозрением» относилась к «Национальному объединению». Однако теперь, когда это движение лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами 2027 года, бизнес стремится сблизиться с лидерами ультраправых. Бывший правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил: ужин в Drouant способствовал «нормализации» Ле Пен и председателя партии Жордана Барделла.

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru отметил: желание предпринимателей влиять на политику совершенно понятно. По его мнению, представители бизнес-элит в Европе четко понимают, что впереди серьезный кризис.

«Европа десятилетиями была местом с высоким уровнем жизни, работающим социальным государством, хорошей инфраструктурой. Но сейчас она сталкивается с физической нехваткой топлива и электроэнергии. Предприятия будут закрываться, уровень жизни — падать», — пояснил эксперт.

Марин Ле Пен Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Что происходит во Франции перед выборами

Хотя выборы президента Франции назначены на май 2027 года, фактически предвыборная кампания уже идет. Для действующего главы республики Эммануэля Макрона истекает второй срок — согласно конституции, баллотироваться в третий раз он не сможет. Однако Politico в начале этого года писало, что он намерен помешать ультраправым в случае их победы на выборах запустить программу радикальных реформ во всех областях. Для этого французский лидер ускорил назначение представителей своего лагеря на руководящие посты в ключевых ведомствах.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru отметил, что сам Макрон рассчитывает занять высокий пост в структурах ЕС.

«Конечно, он пытается еще где-то карабкаться, барахтаться. Но, учитывая его непопулярность во Франции и отсутствие партийной базы, все, что он создавал под себя, уже рухнуло. Не думаю, что у него есть перспективы в Еврокомиссии или что-то в этом роде», — заметил эксперт.

Как в Европе набирают силу правые партии

Февральское исследование института Ifop показало, что 44% французов видят главным кандидатом на пост президента Жордана Барделла. Следом за ним с 40% следует Ле Пен, которая пока еще добивается права баллотироваться: в марте прошлого года суд признал ее виновной в хищении средств Европарламента и на пять лет запретил участвовать в выборах.

Однако «Национальное объединение» — не единственное правое движение, резко набравшее популярность в Европе. В ФРГ крепнет «Альтернатива для Германии», у которой есть большие шансы одержать победу в двух из пяти федеральных земель страны на выборах 2026 года. В Италии сформировано самое правое правительство со времен Второй мировой войны, во главе которого стоит лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что изменится во Франции после выборов

Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с NEWS.ru отметил: ставка европейского бизнеса на правых и даже ультраправых не удивляет. На том же Макроне висит такой груз экономических и политических неудач, что и самого президента, и его команду, похоже, решили «сдать в утиль».

«С другой стороны, капиталисты просто не могут ставить на сильный левый блок во главе с Жан-Люком Меланшоном, потому что у него по-настоящему антиолигархическая программа. Его блок требует снижения пенсионного возраста, заморозки цен на товары первой необходимости, введения налога на сверхприбыли», — объяснил он.

По мнению Афонина, для России лучший вариант — как раз победа левых во Франции.

«Они — самые миролюбивые. Левые категорически против гонки вооружений и отправки французских войск на Украину. Меланшон приезжал в Москву и принимал участие в шествии „Бессмертного полка“. Он тогда сказал: „Мой приезд сюда — это акция, призванная сообщить: русские — наши друзья“», — напомнил парламентарий.

Еще в прошлом году координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков прогнозировал, что Макрон может отправиться в тюрьму по обвинению в коррупции.

«Еще во времена протестов «желтых жилетов» всплывала информация о коррупционных скандалах с участием Макрона. О том, что он тесно связан с французской банковской сферой и является ставленником финансового капитала Франции, сидя у них на зарплате. За это вполне можно попасть под суд», — предупреждал в беседе с NEWS.ru Вилков.

Жан-Люк Меланшон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению Дробницкого, у ультраправых шансов на приход к власти во Франции почти нет — этого не позволяют европейские наднациональные структуры.

«У европейских властей есть инструменты, чтобы не дать людям сделать протестный выбор. Я не верю в приход к власти во Франции кого-то вроде Ле Пен в ближайшее время. А даже если они придут — что смогут изменить? Франция жестко впаяна в структуры ЕС», — заметил он.

При этом эксперт считает, что РФ вообще не стоит ждать прихода более-менее лояльного к Москве французского правительства. Надежд на то, что в Европе на фоне кризиса вдруг вспомнят о рациональности, уже не осталось, уверен политолог.

«Чтобы европейцы отказались от образа „ужасной России“, надо не входить в кризис, а пережить его. Пока Евросоюз политически цел и способен удерживать власть даже при падении уровня жизни, ничего не изменится. К власти приходят люди, которых в хороших школах и вузах учили показывать пальцем на восток. Тех, кто притворяется свободомыслящими, быстро закатывают. Вспомните итальянского политика Маттео Сальвини — он под уголовным преследованием, его отстранили от власти. С Ле Пен сделают то же самое, не поперхнувшись. Пока Европа не выпьет эту чашу до дна, разумных людей с разумной политикой у власти не появится», — резюмировал он.

