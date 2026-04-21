В Мексике подтвердили ранение россиянина при стрельбе в туристической зоне Кастаньеда: россиянин был ранен при стрельбе в мексиканской археологической зоне

Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан, заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда. По его словам, всего в результате инцидента пострадали четыре человека, один погиб, передает Reforma.

Трагедия произошла на знаменитом комплексе пирамид, где неизвестный мужчина открыл огонь по туристам, после чего покончил с собой. Жертвой нападения стала гражданка Канады.

Среди раненых — двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка. Состояние пострадавших и степень тяжести их ранений пока не уточняются.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование и оказать помощь пострадавшим. На месте трагедии продолжают работу правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что посольство России в Мексике держит ситуацию на контроле. Оно инициировало проверку информации о пострадавшем гражданине страны.

