21 апреля 2026 в 01:50

В Мексике подтвердили ранение россиянина при стрельбе в туристической зоне

Кастаньеда: россиянин был ранен при стрельбе в мексиканской археологической зоне

Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан, заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда. По его словам, всего в результате инцидента пострадали четыре человека, один погиб, передает Reforma.

Трагедия произошла на знаменитом комплексе пирамид, где неизвестный мужчина открыл огонь по туристам, после чего покончил с собой. Жертвой нападения стала гражданка Канады.

Среди раненых — двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка. Состояние пострадавших и степень тяжести их ранений пока не уточняются.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование и оказать помощь пострадавшим. На месте трагедии продолжают работу правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что посольство России в Мексике держит ситуацию на контроле. Оно инициировало проверку информации о пострадавшем гражданине страны.

До этого в городе Шривпорт (штат Луизиана) произошла массовая стрельба, жертвами которой стали восемь несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет. Как выяснилось, семеро из восьми погибших были собственными детьми стрелявшего.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

