25 марта 2026 в 20:22

Что известно о 27 секретных ракетных городах в Иране

Военкор Блохин: Иран построил до 27 ракетных городов

Власти Ирана построили порядка 27 подземных ракетных городов, сообщил в Telegram-канале военкор Олег Блохин. По его словам, США и Израиль не могут их атаковать, поэтому бьют по входам в комплексы.

По разным оценкам, в Иране есть 27 ракетных городов, вырытых глубоко под землей. Израильтяне и американцы постоянно атакуют входы в эти ракетные города, зная, что попасть по самим комплексам практически невозможно, — отметил военкор.

По словам Блохина, иранцы восстанавливают разбомбленные точки в течение 48 часов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Ранее постпред Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что арабские страны могут стать следующей целью нападения Израиля после Ирана. Тегеран не будет последней целью Тель-Авива, отметил он.

До этого профессор политологии Алексей Фененко предупредил, что подписание соглашения с США не станет для Ирана гарантией безопасности. Он напомнил, что Вашингтон порой специально навязывает странам невыгодные условия сделок, чтобы впоследствии «добивать» их в несколько этапов, как это уже было в Ираке после операции «Буря в пустыне».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

