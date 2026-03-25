25 марта 2026 в 20:50

«Только чудом»: МИД РФ резко высказался об атаках на АЭС «Бушер»

МИД России осудил удар рядом с действующим энергоблоком № 1 иранской АЭС «Бушер», который был нанесен несмотря на обещания президента США Дональда Трампа приостановить атаки на энергоинфраструктуру страны на пять дней. В пресс-службе ведомства произошедшее назвали безрассудным и безответственным проявлением губительного курса.

Несмотря на оставшиеся голословными заверения президента США Трампа о том, что 23 марта он отдал приказ на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, 24 марта был нанесен новый опаснейший удар, — говорится в заявлении.

Россия потребовала от напавшей стороны прекратить неспровоцированную агрессию, включая удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре. В Москве также призвали МАГАТЭ и ООН занять четкую позицию и принять решительные меры для недопущения новых атак.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция МАГАТЭ на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.

