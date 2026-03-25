Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке Энергетик Митрахович: война на Ближнем Востоке повышает риск ядерной аварии

Эскалация войны на Ближнем Востоке увеличивает риск ядерной аварии, заявил энергетик Станислав Митрахович, высказываясь об ударах по АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, которые приводит ИС «Вести», в теории может быть риск утечки радиации, однако правительство Ирана это не подтверждало.

Может быть, эти меры скоро снимут, но тем не менее история показывает, что все-таки из-за конфликта на Ближнем Востоке, из-за его эскалации риск ядерной аварии растет, — отметил он.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник, 24 марта. Иинцидент произошел в 21:00 по московскому времени.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.