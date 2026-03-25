«Блестящая»: Путин восхитился системой образования в сфере культуры

Путин назвал блестящей российскую систему образования в сфере культуры

В России выстроена блестящая система образования в сфере искусства и культуры, ее необходимо поддерживать, сообщил глава государства Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, у молодого поколения должна быть возможность не только знакомиться с искусством, но и заниматься им с детства.

Подрастающие поколения должны не только знать искусство, но и, что называется, иметь возможность его практиковать. С ранних лет обучаться живописи и танцу, музыке. У нас в стране выстроена блестящая многоуровневая система такого образования (в сфере искусства и культуры. — NEWS.ru). И она нуждается в постоянной поддержке, — сказал президент.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что большинство учителей не заметили снижение бюрократической нагрузки в школах. По его словам, 65,5% респондентов сообщили, что их обязанности остались прежними.

До этого шоумен и физик Александр Пушной выразил мнение, что молодое поколение заинтересуется наукой при соблюдении баланса между игрой и развлечением. Он подчеркнул, что подростки не воспринимают сухую информацию.

