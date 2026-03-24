Володин раскрыл мнение учителей о бюрократической нагрузке в школах

Большинство учителей не заметили снижение бюрократической нагрузки в школах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги опроса, проведенного в его канале в MAX. Он пояснил, что 65,5% респондентов не зафиксировали каких-либо изменений.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.

В Министерстве просвещения России объяснили, что рабочая нагрузка на педагогов зависит не от преподаваемого ими предмета, а от региона, где они работают. Так в ведомстве прокомментировали данные Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, согласно которым в среднем российский учитель трудится на 1,56 ставки. В ведомстве отметили, что в некоторых регионах, например в Запорожской области, преподаватели могут работать на одну ставку, которая предполагает нагрузку в 18 часов. В других субъектах страны нагрузка может достигать 1,7 ставки, то есть 32 часа, как, например, в Орловской и Ярославской областях.