24 марта 2026 в 09:22

Володин раскрыл мнение учителей о бюрократической нагрузке в школах

Володин: большинство учителей не заметили снижение нагрузки в школах

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Большинство учителей не заметили снижение бюрократической нагрузки в школах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги опроса, проведенного в его канале в MAX. Он пояснил, что 65,5% респондентов не зафиксировали каких-либо изменений.

65,5% [учителей] отметили, что нагрузка не изменилась, — написал Володин.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.

В Министерстве просвещения России объяснили, что рабочая нагрузка на педагогов зависит не от преподаваемого ими предмета, а от региона, где они работают. Так в ведомстве прокомментировали данные Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, согласно которым в среднем российский учитель трудится на 1,56 ставки. В ведомстве отметили, что в некоторых регионах, например в Запорожской области, преподаватели могут работать на одну ставку, которая предполагает нагрузку в 18 часов. В других субъектах страны нагрузка может достигать 1,7 ставки, то есть 32 часа, как, например, в Орловской и Ярославской областях.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

