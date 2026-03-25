Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 21:15

Россиянка объяснила, почему в отелях на Кубе не любят гостей

Блогер Лисейкина: персонал в отеле на Кубе не любит гостей из-за бедности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Персонал отелей на Кубе недолюбливает гостей из-за сложной экономической ситуации, заявила блогер Елена Лисейкина на своем дзен-канале. По ее словам, сотрудники гостиниц напрямую не требуют чаевых, но без них работают неохотно.

Формально тебя никто ни о чем не просит. Но ощущение, что ты в чем-то провинился, появляется само.<...> Я это понимаю. Честно. Но понимание не делает отдых более комфортным, — призналась блогер.

Ранее сообщалось, что ОАЭ, Оман и Катар, не участвующие напрямую в войне на Ближнем Востоке, обеспокоены приостановкой туристического потока из России. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что власти стран очень переживают из-за отсутствия россиян.

Также замминистра подчеркивал, что в туристической сфере в 2026 году заметно вырос спрос на осмысленные путешествия с экскурсиями и посещением интересных достопримечательностей . Также стали популярными путешествия выходного дня. Кроме того, увеличился интерес к автотуризму и продлению деловых поездок, уточнил Вахруков.

Куба
отели
Россия
персонал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка объяснила, почему в отелях на Кубе не любят гостей
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.