«Очень переживают»: приостановка турпотока из РФ встревожила три страны ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой турпотока из России на фоне войны

ОАЭ, Оман и Катар, не участвующие напрямую в войне на Ближнем Востоке, обеспокоены приостановкой туристического потока из России, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, власти очень переживают из-за отсутствия россиян.

Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов, — отметил он.

Также выяснилось, что Саудовская Аравия пытается не допустить вступления хуситов в ближневосточный конфликт. Саудовские чиновники используют дипломатические методы, чтобы удержать движение от участия в боевых действиях. США и Израиль также стараются избегать провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в войну.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.