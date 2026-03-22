Саудовская Аравия пытается удержать хуситов от войны

Саудовская Аравия пытается не допустить вступления хуситов в ближневосточный конфликт, передает The Wall Street Journal.

По данным издания, саудовские чиновники используют дипломатические методы, чтобы удержать движение от участия в боевых действиях. США и Израиль также стараются избегать провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в войну.

Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти ранее заявил о полной координации с Тегераном. Решение о военной поддержке Ирана будет объявлено в подходящее время.

Ранее сообщалось, что Йемен может принять решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр. По его словам, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля.

До этого стало известно, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.