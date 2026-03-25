25 марта 2026 в 21:35

Что известно о гибели россиянки, похороненной в братской могиле в Бангкоке

SHOT: похороненную в братской могиле в Бангкоке россиянку мог убить начальник

Россиянку, тело которой обнаружили в братской могиле в Бангкоке, мог убить ее бывший начальник, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, мужчину уже задержали.

Как стало известно, их связывали не только рабочие отношения. Пара проживала совместно в кондоминиуме в провинции Чонбури. По словам знакомых, 27 декабря между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина сильно избил девушку. Она скончалась от полученных травм. В тот же день подозреваемый пришел в полицейский участок с чистосердечным признанием. Его задержали и поместили в тюрьму на время расследования.

Тело женщины доставили в морг больницы, затем в полицейский госпиталь для проведения экспертизы. В ближайшее время родственникам предстоит решить вопросы эксгумации, проведения ДНК-экспертизы и репатриации праха в Россию.

Ранее сообщалось, что родственники исчезнувшей женщины полагали, что она могла попасть в рабство и находится в одном из колл-центров в Мьянме. По словам матери пропавшей, какое-то время дочь выходила на связь с семьей, в последний раз она созвонилась с братом перед Новым годом и просила перевести ей 300 тыс. рублей.

