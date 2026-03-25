«Подготовка к войне»: Захарова оценила маневры США и Южной Кореи Захарова назвала учения США и Южной Кореи Freedom Shield подготовкой к войне

Военные учения США и Южной Кореи являются неприкрытой подготовкой к войне и не способствуют разрядке напряженности на Корейском полуострове, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на масштабные совместные маневры Freedom Shield, которые Вашингтон и Сеул провели с 9 по 19 марта, передает корреспондент NEWS.ru.

Официально они были заявлены как оборонительные, судя по содержанию отрабатывавшихся в ходе мероприятий, а также задействованию военной техники, указанные маневры, конечно, являются не чем иным, как неприкрытой подготовкой к войне, — подчеркнула она.

Представитель МИД добавила, что подобная военная активность противоречит декларируемым властями Республики Корея стремлениям к снижению напряженности в регионе.

Ранее Захарова предупредила Сеул, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Она подчеркнула, что любое участие страны в поставках вооружения, будь то прямое или опосредованное, разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.