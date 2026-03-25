25 марта 2026 в 16:10

«Подготовка к войне»: Захарова оценила маневры США и Южной Кореи

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Военные учения США и Южной Кореи являются неприкрытой подготовкой к войне и не способствуют разрядке напряженности на Корейском полуострове, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на масштабные совместные маневры Freedom Shield, которые Вашингтон и Сеул провели с 9 по 19 марта, передает корреспондент NEWS.ru.

Официально они были заявлены как оборонительные, судя по содержанию отрабатывавшихся в ходе мероприятий, а также задействованию военной техники, указанные маневры, конечно, являются не чем иным, как неприкрытой подготовкой к войне, — подчеркнула она.

Представитель МИД добавила, что подобная военная активность противоречит декларируемым властями Республики Корея стремлениям к снижению напряженности в регионе.

Ранее Захарова предупредила Сеул, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Она подчеркнула, что любое участие страны в поставках вооружения, будь то прямое или опосредованное, разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о двух бананах сталкера в жестоком покушении на москвичку
Манулам в Ленинградском зоопарке пока не удалось подружиться
«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС
Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

