25 марта 2026 в 20:40

Женщина впервые в истории заняла должность духовного главы Церкви Англии

Бывшая медсестра Муллалли стала первой женщиной-главой Церкви Англии

Священнослужитель Сара Муллалли стала первой женщиной, которая заняла должность архиепископа Кентерберийского — духовного главы Церкви Англии, передает Reuters. На ее интронизации присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, наследник престола принц Уэльский Уильям с супругой Кэтрин, а также спикеры Палаты общин и Палаты лордов Линдси Хойл и Майкл Форсайт.

Бывшая медсестра заняла свое место на кафедре Святого Августина XIII века в Кентерберийском соборе в присутствии 2000 гостей, включая наследника престола принца Уильяма и его жену Кейт, премьер-министра Кира Стармера и религиозных лидеров, — говорится в сообщении.

О назначении Муллалли архиепископом Кентерберийским объявили 3 октября 2025 года. Прежде она была епископом Лондона. Избрание в закрытом режиме прошло под руководством экс-главы МИ-5 контрразведки Джонатана Эванса: комиссия предложила двух кандидатов, одного из которых утвердил премьер-министр, после чего решение формально одобрил король Карл III.

Ранее Конституционный суд Болгарии одобрил отставку Румена Радева с поста главы государства. Теперь, в соответствии с конституцией, его место займет вице-президент Илияна Йотова. Она стала первой главой государства в истории республики.

