23 января 2026 в 14:56

Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину

В Болгарии утвердили заявление Радева об отставке с поста президента

Илиана Йотова Илиана Йотова Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Конституционный суд Болгарии утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста президента, сообщает болгарский портал nova.bg. Теперь, в соответствии с конституцией, его место займет вице-президент Илияна Йотова, таким образом став первой женщиной на посту главы государства в истории республики.

Конституционный суд постановил, что полномочия президента Республики Болгария Румена Георгиева Радева прекращаются досрочно после установления факта его отставки. Решение было принято единогласно и вступает в силу сегодня, 23 января, — приводится сообщение суда.

В материале отмечается, что задача суда состояла лишь в том, чтобы установить, что отставка главы государства была его личным выражением воли, а не решением, принятым под давлением. Поскольку это не процедура импичмента, нет необходимости в явке президента на судебное заседание или в проведении расследования.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Болгария не сможет вычеркнуть Россию из собственной истории. По его словам, болгарским властям следует вспомнить, кто исторически спасал государство от турок и османов, а также помогал в послевоенные годы. Так он прокомментировал слова члена Национального парламента Болгарии и лидера партии «Возрождение» Костадина Костадинова о том, что сведения о России и Москве исчезли из болгарских учебников географии.

