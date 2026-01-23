Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину В Болгарии утвердили заявление Радева об отставке с поста президента

Конституционный суд Болгарии утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста президента, сообщает болгарский портал nova.bg. Теперь, в соответствии с конституцией, его место займет вице-президент Илияна Йотова, таким образом став первой женщиной на посту главы государства в истории республики.

Конституционный суд постановил, что полномочия президента Республики Болгария Румена Георгиева Радева прекращаются досрочно после установления факта его отставки. Решение было принято единогласно и вступает в силу сегодня, 23 января, — приводится сообщение суда.

В материале отмечается, что задача суда состояла лишь в том, чтобы установить, что отставка главы государства была его личным выражением воли, а не решением, принятым под давлением. Поскольку это не процедура импичмента, нет необходимости в явке президента на судебное заседание или в проведении расследования.

