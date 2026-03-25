Путин призвал уделить внимание одной категории авторов и переводчиков

Президент России Владимир Путин призвал поддержать авторов и переводчиков, которые пишут на национальных языках. Также, по словам главы государства, следует уделить внимание региональной книжной отрасли, передает пресс-служба Кремля.

В Год единства народов России необходимо обратить больше внимания на литературу и книжную отрасль, особенно в регионах. На авторов и переводчиков, пишущих на национальных языках, но включенных в общее, единое литературное пространство, — сказал он.

Ранее стало известно, что в России появятся линейки учебников для школьников всех возрастов по родным и государственным языкам республик. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, пособия помогут ученикам приобщиться к культуре своего народа. Всего 2025 году институт родных языков разработал рукописи учебников по четырем госязыкам. Среди них — коми, тувинский, чувашский и якутский язык.

До этого заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич рассказала, что ительменский и медновский языки имеют всего лишь по одному носителю. Она добавила, что ительменский язык ранее был распространен на западе Камчатки.