Ливан назвал число жертв после ударов Израиля

Число жертв израильских атак на Ливан с начала военной эскалации достигло 1094 человек, сообщает Минздрав республики в соцсети X. Ранеными числятся 3119 человек. Среди погибших с 2 по 24 марта — 120 детей и 81 женщина.

За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по южным и восточным районам Ливана погибли 22 человека, еще 153 получили ранения. По данным ливанского МВД, из зоны боевых действий переместились более 1 млн человек — 1 049 328 беженцев сосредоточились главным образом в Бейруте.

Ранее стало известно, что журналист Стив Суини и оператор российского телеканала RT Али Рида получили ранения во время работы на юге Ливана. Израильский самолет атаковал их, когда они вели съемки рядом с военной базой. По данным редакции, журналисты находятся в сознании, им оказывается необходимая медицинская помощь.