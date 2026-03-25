Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 18:34

Ливан назвал число жертв после ударов Израиля

Минздрав Ливана: число жертв израильских атак достигло 1094 человек

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв израильских атак на Ливан с начала военной эскалации достигло 1094 человек, сообщает Минздрав республики в соцсети X. Ранеными числятся 3119 человек. Среди погибших с 2 по 24 марта — 120 детей и 81 женщина.

Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1094, раненых — 3119. Жертвами израильских атак с 2 по 24 марта стали 120 детей и 81 женщина, — указывается в тексте.

За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по южным и восточным районам Ливана погибли 22 человека, еще 153 получили ранения. По данным ливанского МВД, из зоны боевых действий переместились более 1 млн человек — 1 049 328 беженцев сосредоточились главным образом в Бейруте.

Ранее стало известно, что журналист Стив Суини и оператор российского телеканала RT Али Рида получили ранения во время работы на юге Ливана. Израильский самолет атаковал их, когда они вели съемки рядом с военной базой. По данным редакции, журналисты находятся в сознании, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ливан
Израиль
атаки
удары
жертвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.