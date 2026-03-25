«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага

Иран предупредил арабские страны, что они могут стать следующей целью Израиля

Арабские страны могут стать следующей целью нападения Израиля после Ирана, сообщает пресс-служба иранского правительства со ссылкой на выступление постпреда Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. По его словам, Тегеран не будет последней целью Тель-Авива.

Предупреждая арабские страны региона, посол Бахрейни подчеркнул, что Иран не будет последней целью и что, если эта тенденция сохранится, другие страны также станут более доступными целями для реализации планов [израильского] режима, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что администрация США переоценила свои возможности, начав военную операцию против Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон за почти месяц боевых действий не достиг никаких результатов.

До этого профессор политологии Алексей Фененко предупредил, что подписание соглашения с США не станет для Ирана гарантией безопасности. Он напомнил, что Вашингтон порой специально навязывает странам невыгодные условия сделок, чтобы впоследствии «добивать» их в несколько этапов, как это уже было в Ираке после операции «Буря в пустыне».