Иран предупредили о подлом шаге США

Соглашение с Ираном не помешает США и дальше бомбить страну, заявил профессор факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко ИС «Вести». По его словам, Соединенные Штаты прибегали к аналогичному приему в конфликте с Ираком.

Если Иран пойдет на такую невыгодную для себя сделку [с США], тогда через какое-то время американцы будут бомбить его снова. Многие страны американцы добивали в несколько туров, — отметил профессор.

По словам эксперта, операцией «Буря в пустыне» Вашингтон навязал Багдаду невыгодное соглашение, а потом продолжил вести бомбардировки. Он отметил, что США будут «добивать» Иран в «несколько туров».

Ранее сообщалось, что между США и Ираном были установлены контакты через посредников. По информации СМИ, Исламская Республика была готова рассмотреть «устойчивые» предложения об урегулировании конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о прекращении военных действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.