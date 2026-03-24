В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран CNN: США и Иран установили связь через посредников для урегулирования конфликта

Между США и Ираном установлены контакты через посредников, сообщил со ссылкой на иранский источник телеканал CNN. Исламская Республика, как сказано в публикации, готова рассмотреть «устойчивые» предложения об урегулировании конфликта.

В последние дни были установлены контакты, инициированные Вашингтоном, однако они не достигли уровня полноценных переговоров. Сообщения передавались через различных посредников с целью выяснить, можно ли достичь соглашения об окончании войны, — говорится в сообщении.

Источник утверждает, что Иран не добивается прямых переговоров с США, однако готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы республики. Как отметили в телеканале, Тегеран готов предоставить все необходимые гарантии отказа от ядерного оружия, но настаивает на праве мирного использования ядерных технологий и требует отмены всех санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о прекращении военных действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.