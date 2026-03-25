25 марта 2026 в 19:19

Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока

Шойгу: выход из строя иранской водной инфраструктуры приведет к потоку беженцев

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выход из строя водно-опреснительной инфраструктуры Ирана может привести к многомиллионному потоку беженцев, предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит «Интерфакс», почти половина мирового объема опресненной воды производится в странах Персидского залива.

Выведение из строя водно-опреснительной инфраструктуры приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, остановке систем здравоохранения и, как следствие, к многомиллионному потоку беженцев, — сообщил Шойгу.

Он отметил, что в зоне конфликта проживают более 155 млн человек, при этом для многих из них опресненная вода практически полностью покрывает потребности в питье. Шойгу констатировал, что в мире не существует транспортной системы, способной доставить сопоставимые объемы воды в пострадавший регион.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил опасения, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля и зашел слишком далеко. По его словам, война привела к росту числа жертв среди мирного населения и глобальному экономическому кризису.

Ближний Восток
Сергей Шойгу
беженцы
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

