Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока

Выход из строя водно-опреснительной инфраструктуры Ирана может привести к многомиллионному потоку беженцев, предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит «Интерфакс», почти половина мирового объема опресненной воды производится в странах Персидского залива.

Выведение из строя водно-опреснительной инфраструктуры приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, остановке систем здравоохранения и, как следствие, к многомиллионному потоку беженцев, — сообщил Шойгу.

Он отметил, что в зоне конфликта проживают более 155 млн человек, при этом для многих из них опресненная вода практически полностью покрывает потребности в питье. Шойгу констатировал, что в мире не существует транспортной системы, способной доставить сопоставимые объемы воды в пострадавший регион.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил опасения, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля и зашел слишком далеко. По его словам, война привела к росту числа жертв среди мирного населения и глобальному экономическому кризису.