Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена Песков: ограничения в два срока для омбудсмена сохранятся

Российские власти не планируют отменять ограничения для должности уполномоченного по правам человека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв. По его словам, которые приводятся на канале Кремля в мессенджере MAX, омбудсмен может занимать пост не более двух сроков подряд.

Мне не известно о том, чтобы какие-то решения на этот счет (об отмене ограничений для поста омбудсмена — NEWS.ru) были, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой будет предложена новая должность. Пресс-секретарь подчеркнул, что решение будет принимать российский президент Владимир Путин. Полномочия омбудсмена истекают в апреле этого года.

До этого «Ведомости» сообщили, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель депутат Госдумы Яна Лантратова. Известно, что полномочия Москальковой заканчиваются в апреле.

Также Москалькова отметила, что защита прав российских военных и их семей остается приоритетной задачей в связи с защитой прав человека. Омбудсмен написала, что ее ведомство будет делать все возможное для реальной и своевременной поддержки солдат.