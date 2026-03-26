Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 08:04

Война с Ираном могла «опустошить» запасы вооружений у США

Риттер: США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия в войне с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия на фоне ближневосточного конфликта, заявил ТАСС экс-аналитик разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер. По его словам, в связи с этим Вашингтон может начать применять старые свободнопадающие бомбы.

Соединенные Штаты исчерпали свои дальнобойные высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты, авиационные крылатые ракеты. И теперь США вынуждают подходить ближе и использовать старые свободнопадающие бомбы, — подчеркнул он.

В то же время Иран по-прежнему сохраняет мощные возможности применять ракеты и беспилотники против Израиля и против американских баз в регионе, а также против целей в арабских государствах Персидского залива, добавил Риттер. По его мнению, иранцы не проявили ни малейшего намерения отступать.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что расправы США и Израиля над лидерами других стран — это преступление, которое не может остаться безнаказанным. Дипломат уточнил, что Тегеран в этом вопросе не рассчитывает на международное правосудие и оставляет за собой право на самостоятельный ответ.

США
Иран
вооружение
Ближний Восток
Скотт Риттер
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.