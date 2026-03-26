Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем Посол Келин допустил всплеск шпиономании в преддверии выборов в Британии

В Великобритании перед майскими региональными выборами возможен новый всплеск шпиономании, заявил ТАСС посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. Он отметил, что местные власти могут снова использовать тему предполагаемой угрозы со стороны России.

Нельзя исключать, что в попытках отвлечь внимание общественности от внутренних проблем и предотвратить падение рейтингов британский истеблишмент снова впадет в шпиономанию и начнет запугивать население вымышленной внешней угрозой, наверняка со стороны России, — указал дипломат.

По его словам, подобные ситуации в стране уже происходили. Тогда население пугали вымышленной внешней опасностью. Эксперты также предполагают, что итоги майского голосования могут оказаться неблагоприятными для правящей Лейбористской партии. Такая ситуация способна еще сильнее осложнить положение ее лидера и премьер-министра Кира Стармера. Говоря о настроениях граждан, Келин упомянул прогнозы, согласно которым многие избиратели испытывают разочарование в традиционных парламентских силах и в политической элите в целом.

Он отметил, что причин для недовольства накопилось достаточно. Часть общества не устраивает ситуативный характер решений правительства, а также отсутствие новых и продуманных стратегий для преодоления кризисов в экономике и миграционной сфере.

До этого Келин заявлял, что Великобритания рассчитывала на стремительную победу США в Иране без серьезных последствий для мировой экономики, однако эти ожидания не оправдались. Он сообщил, что Лондон, вероятно, поставили в известность о планах Вашингтона.