Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 08:11

Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем

Посол Келин допустил всплеск шпиономании в преддверии выборов в Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании перед майскими региональными выборами возможен новый всплеск шпиономании, заявил ТАСС посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. Он отметил, что местные власти могут снова использовать тему предполагаемой угрозы со стороны России.

Нельзя исключать, что в попытках отвлечь внимание общественности от внутренних проблем и предотвратить падение рейтингов британский истеблишмент снова впадет в шпиономанию и начнет запугивать население вымышленной внешней угрозой, наверняка со стороны России, — указал дипломат.

По его словам, подобные ситуации в стране уже происходили. Тогда население пугали вымышленной внешней опасностью. Эксперты также предполагают, что итоги майского голосования могут оказаться неблагоприятными для правящей Лейбористской партии. Такая ситуация способна еще сильнее осложнить положение ее лидера и премьер-министра Кира Стармера. Говоря о настроениях граждан, Келин упомянул прогнозы, согласно которым многие избиратели испытывают разочарование в традиционных парламентских силах и в политической элите в целом.

Он отметил, что причин для недовольства накопилось достаточно. Часть общества не устраивает ситуативный характер решений правительства, а также отсутствие новых и продуманных стратегий для преодоления кризисов в экономике и миграционной сфере.

До этого Келин заявлял, что Великобритания рассчитывала на стремительную победу США в Иране без серьезных последствий для мировой экономики, однако эти ожидания не оправдались. Он сообщил, что Лондон, вероятно, поставили в известность о планах Вашингтона.

Британия
послы
дипломатия
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России на полкилометра вклинилась в оборону врага под Сумами
Затонувший на Байкале вместе с китайскими туристами УАЗ попал в кадр
ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники
Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье
Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада
Российские военные отбросили ВСУ на третью линию обороны в Сумской области
МЧС России многократно увеличит численность саперов
Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем
Посол РФ указал на усталость британцев от антироссийских санкций
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля
Война с Ираном могла «опустошить» запасы вооружений у США
Четыре фешен-бренда покидают российский рынок
Бои за «рай», крупные потери в ДНР: новости СВО на утро 26 марта
Посол Ирана оценил значимость проекта совместного газопровода с Россией
Поразили снаряды HIMARS и бронетехнику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 марта
Стало известно, сколько россиян экономят на «коммуналке» с помощью бонусов
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР
Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона
Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву
Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании
Дальше
Самое популярное
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.