Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании Марочко заявил о снижении эффективности ПВО Украины

Эффективность работы средств противовоздушной обороны Украины значительно снизилась, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло из-за нехватки боеприпасов и специалистов в связи с их отправкой на Ближний Восток.

У вооруженных формирований Украины снизилась активность и эффективность работы ПВО. <...> Отмечается дефицит боеприпасов к комплексам ПВО, а также откомандирование части специалистов беспилотных систем на Ближний Восток, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Киев стал реже применять дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, поставленные Украине странами НАТО. Из-за этого украинские войска беспилотных систем не справляются с поставленными задачами, резюмировал Марочко.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что Украина существует в той политической парадигме, которую диктуют ей ее западные спонсоры. Он уверен, что ЕС не заинтересован в прекращении конфликта, поэтому «выдумывает всевозможные сентенции», которые четко показывают, что Европа «хочет тянуть время».