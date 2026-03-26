26 марта 2026 в 07:45

Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании

Марочко заявил о снижении эффективности ПВО Украины

«Пэтриот» МИМ-104 «Пэтриот» МИМ-104 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эффективность работы средств противовоздушной обороны Украины значительно снизилась, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло из-за нехватки боеприпасов и специалистов в связи с их отправкой на Ближний Восток.

У вооруженных формирований Украины снизилась активность и эффективность работы ПВО. <...> Отмечается дефицит боеприпасов к комплексам ПВО, а также откомандирование части специалистов беспилотных систем на Ближний Восток, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Киев стал реже применять дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, поставленные Украине странами НАТО. Из-за этого украинские войска беспилотных систем не справляются с поставленными задачами, резюмировал Марочко.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что Украина существует в той политической парадигме, которую диктуют ей ее западные спонсоры. Он уверен, что ЕС не заинтересован в прекращении конфликта, поэтому «выдумывает всевозможные сентенции», которые четко показывают, что Европа «хочет тянуть время».

Украина
ПВО
Андрей Марочко
ВСУ
Ближний Восток
Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании
