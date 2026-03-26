Украина существует в той политической парадигме, которую диктуют ей ее западные спонсоры, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, Украина не является независимым государством.

Страна, находящаяся на содержании, <…> не только критически зависима в своих экономических и военных подходах, но и существует в политической парадигме, которую диктуют ей ее спонсоры, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев «просто не может быть свободен в своих суждениях». Мирошник подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован в прекращении конфликта, поэтому «выдумывает всевозможные сентенции», которые четко показывают, что Европа «хочет тянуть время».

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на мирное соглашение с Россией. Ее призыв стал реакцией на интервью политика, где он сообщил, что Вашингтон якобы предложил Киеву зафиксировать гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки и передачу РФ всего Донбасса.