26 марта 2026 в 08:05

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля в России будет увеличен размер пенсий по старости и по случаю потери кормильца, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, выплаты для этих категорий граждан будут проиндексированы на 6,8%.

В апреле увеличенные выплаты получат сразу несколько категорий пенсионеров. Индексация на 6,8% затронет тех, кто получает социальную пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также получателей иных социальных выплат, назначаемых по закону о государственном пенсионном обеспечении. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявления не нужно: достаточно умножить текущую сумму на 1,068. Страховых пенсий эта индексация не касается, для них повышение на 7,6% прошло еще в январе, — поделился Говырин.

Он добавил, что в апреле увеличенные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в марте 2026 года, а также те, кому впервые в марте была установлена инвалидность I группы. При этом, по словам депутата, это не индексация, а перерасчет фиксированного обеспечения к страховой пенсии, и компенсации по этим основаниям не суммируются, поскольку они являются альтернативными.

На региональном уровне индексация затрагивает социальную доплату до прожиточного минимума. Она положена неработающим пенсионерам, чье обеспечение ниже регионального ПМП. Доплата бывает федеральной и региональной. Многие переживают, что доплата «съест» индексацию, но, по разъяснениям Социального фонда, после повышения она не уменьшается, а суммируется с новыми выплатами, — заключил Говырин.

Ранее появилась информация, что для получения максимальной страховой пенсии необходимо зарабатывать примерно 250 тыс. рублей в месяц. Размер пенсии по старости в России определяется количеством накопленных пенсионных баллов.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
