Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона

Любители пикников, решившие открыть шашлычный сезон уже в конце марта, рискуют не испорченным отдыхом, а собственным здоровьем, рассказали Lenta.ru в пресс-службе Роскачества. Нестабильная погода переходного сезона делает мясо опасным даже при соблюдении привычных правил приготовления.

В условиях неустойчивого температурного режима обеспечить правильное хранение мяса гораздо сложнее, чем в стабильно жаркий или стабильно холодный период. Продукт неоднократно попадает в «температурную зону риска».

При транспортировке, в процессе маринования и ожидания приготовления продукт неоднократно проходит через температурную зону риска, где бактериальное размножение происходит наиболее интенсивно, — объяснили специалисты.

В Роскачестве рекомендуют покупать мясо только в стационарных магазинах с гарантированным холодовым режимом, перевозить его в термосумке, мариновать непосредственно перед выездом, а не заранее, и тщательно прожаривать, особенно куски птицы. Даже изначально качественный продукт, если его оставить надолго в тепле, может стать источником серьезного отравления.

Ранее юрист Полина Гусятникова обратила внимание, что формального запрета на жарку шашлыков во дворе нет. Однако, по ее словам, существуют очень четкие требования к пожарной безопасности.