Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 07:55

Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона

Роскачество призвало россиян аккуратно открывать шашлычный сезон в конце марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любители пикников, решившие открыть шашлычный сезон уже в конце марта, рискуют не испорченным отдыхом, а собственным здоровьем, рассказали Lenta.ru в пресс-службе Роскачества. Нестабильная погода переходного сезона делает мясо опасным даже при соблюдении привычных правил приготовления.

В условиях неустойчивого температурного режима обеспечить правильное хранение мяса гораздо сложнее, чем в стабильно жаркий или стабильно холодный период. Продукт неоднократно попадает в «температурную зону риска».

При транспортировке, в процессе маринования и ожидания приготовления продукт неоднократно проходит через температурную зону риска, где бактериальное размножение происходит наиболее интенсивно, — объяснили специалисты.

В Роскачестве рекомендуют покупать мясо только в стационарных магазинах с гарантированным холодовым режимом, перевозить его в термосумке, мариновать непосредственно перед выездом, а не заранее, и тщательно прожаривать, особенно куски птицы. Даже изначально качественный продукт, если его оставить надолго в тепле, может стать источником серьезного отравления.

Ранее юрист Полина Гусятникова обратила внимание, что формального запрета на жарку шашлыков во дворе нет. Однако, по ее словам, существуют очень четкие требования к пожарной безопасности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России на полкилометра вклинилась в оборону врага под Сумами
Затонувший на Байкале вместе с китайскими туристами УАЗ попал в кадр
ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники
Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье
Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада
Российские военные отбросили ВСУ на третью линию обороны в Сумской области
МЧС России многократно увеличит численность саперов
Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем
Посол РФ указал на усталость британцев от антироссийских санкций
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля
Война с Ираном могла «опустошить» запасы вооружений у США
Четыре фешен-бренда покидают российский рынок
Бои за «рай», крупные потери в ДНР: новости СВО на утро 26 марта
Посол Ирана оценил значимость проекта совместного газопровода с Россией
Поразили снаряды HIMARS и бронетехнику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 марта
Стало известно, сколько россиян экономят на «коммуналке» с помощью бонусов
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР
Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона
Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву
Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.