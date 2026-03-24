24 марта 2026 в 14:25

Юрист объяснила, можно ли жарить шашлыки во дворе

Формального запрета на жарку шашлыков во дворе нет, рассказала Авторадио юрист Полина Гусятникова. Однако, по ее словам, существуют очень четкие требования к пожарной безопасности.

То есть, если мы хотим развести огонь во дворе, то мы можем это сделать, если, например, на расстоянии не менее 50 метров у нас не будет располагаться никаких сооружений. При этом на расстоянии 10 метров, причем во все стороны, наш участок, на котором мы разводим огонь, должен быть очищен от всего, что может, соответственно, воспламениться. При этом 40 сантиметров самых ближних к мангалу из этих десяти метров должны быть отделены так называемой противопожарной минерализованной полосой, — рассказала Гусятникова.

Юрист подчеркнула, что в большинстве ситуаций ряд этих правил невозможно соблюсти. Она призвала жарить мясо в специально оборудованных зонах или воспользоваться электрогрилем.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что одноразовые мангалы для шашлыков нужно запретить. По его словам, одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора.

