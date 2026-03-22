Какое наказание грозит за грядки под окнами многоэтажек

Россиянам грозит штраф за разведение огорода во дворе многоквартирного дома без согласия других жильцов, заявил в беседе с ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия. По его словам, одна из статей гражданского кодекса предполагает штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей.

Несанкционированное использование придомовой территории, в том числе разбивка огорода без решения общего собрания, может быть признано нарушением прав собственников, — объяснил юрист.

Он уточнил, что для организации огорода на придомовой территории необходимо проведение общего собрания собственников. Решение должно быть принято большинством голосов. Кроме того, важно четко определить границы огорода и правила его использования, резюмировал эксперт.

Ранее юрист Ольга Ошкина рассказала, что за кормление голубей у дома может грозить штраф до трех тысяч рублей. По ее словам, массовое скопление птиц может нарушать санитарные требования. Кроме того, голуби своими испражнениями портят машины, лавочки и детские площадки.