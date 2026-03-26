Стало известно, сколько россиян экономят на «коммуналке» с помощью бонусов НАФИ: лишь 16% россиян экономят на ЖКУ с помощью бонусов

Почти две трети россиян осведомлены о возможности получать бонусы или кешбэк при оплате коммунальных услуг, следует из данных аналитического центра НАФИ, предоставленных NEWS.ru. При этом реально пользуются ими только 16% граждан, знающих о таких программах. Это указывает на серьезный разрыв между информированностью и практическим применением, указывают аналитики.

62% россиян знают или что-то слышали о программах лояльности и бонусах от поставщиков ЖКУ при оплате коммунальных услуг (из них 24% — хорошо осведомлены). Однако реально пользуются такими инструментами 47% от этой группы. При этом регулярно это делает лишь 16% осведомленных граждан, — следует из результатов опроса.

Еще 10% опрошенных пробовали участвовать в программах, но перестали это делать. Основным барьером, мешающим распространению этих инструментов, аналитики называют недостаток информации: более половины осведомленных о программах граждан (53%) не пользуются ими. Наибольшая доля регулярных пользователей фиксируется среди мужчин (21%), жителей крупных городов, работающих на неполной ставке (26%), а также среди граждан с низким уровнем доходов (22%). Чаще других о существовании бонусов не знают жители небольших городов с населением до 50 тыс. человек (38%) и женщины (36%).

Главными стимулами к использованию программ лояльности для россиян выступают не только экономия на ежемесячных платежах, но и возможность получать кешбэк деньгами (57%), копить бонусы и тратить на конкретные услуги (27%). Также многих привлекает возможность тратить накопленные баллы в магазинах-партнерах поставщика услуги (18%), отмечают аналитики НАФИ.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил поощрять граждан, которые на протяжении 12 месяцев подряд полностью и без просрочек вносят плату за ЖКУ. В письме главе Минстроя Иреку Файзуллину он предположил, что добросовестные плательщики жилищно-коммунальных услуг могли бы получить кешбэк до 10% от годовой суммы оплаты.