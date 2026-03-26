Стало известно, кто из россиян может получить две пенсии сразу

Балынин: работники силовых ведомств в России имеют право на две пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшие сотрудники Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств могут получать две пенсии одновременно, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Если после выхода на ведомственную пенсию они продолжают работать «на гражданке», то приобретают право на страховую пенсию по старости.

Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях, — сказал Балынин.

Экономист объяснил, что за таких работников работодатели уплачивают страховые взносы, которые формируют дополнительные пенсионные права. Вторая пенсия назначается не автоматически — для ее оформления нужно лично обратиться в Социальный фонд, МФЦ или подать заявление через «Госуслуги». Обе выплаты индексируются в установленном порядке.

Для получения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнить три условия: иметь не менее 15 лет страхового стажа, накопить 30 пенсионных баллов и достичь установленного пенсионного возраста. Таким образом, военные пенсионеры, продолжившие трудиться на гражданке, могут рассчитывать на двойное обеспечение от государства.

Ранее стало известно, чтобы получать максимальную страховую пенсию, нужно зарабатывать около 250 тыс. рублей ежемесячно. Размер пенсии по старости в России зависит от количества накопленных пенсионных баллов, или индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

