24 марта 2026 в 17:48

Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке

Шойгу: конфликт на Ближнем Востоке угрожает торговым маршрутам и энергорынкам

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Затянувшаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы для глобальных торговых маршрутов и продовольственной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Российский политик подчеркнул, что ситуация в регионе оказывает негативное влияние на мировые экономические процессы, передает ТАСС.

Затянувшаяся вооруженная конфронтация угрожает региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки, — сказал Шойгу.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил NEWS.ru, что единственный способ для США и Ирана урегулировать ближневосточный кризис — это переговоры. По его мнению, Вашингтон не сможет свергнуть режим в Тегеране, не прибегая к введению сухопутных войск.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Трамп может возложить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за провал в ближневосточном конфликте. По его словам, американский президент сосредоточит внимание на миротворческих усилиях, чтобы восстановить свою репутацию.

