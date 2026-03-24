«Обе стороны в тупике»: назван единственный выход из ближневосточной войны

Единственный способ для США и Ирана урегулировать ближневосточный кризис — это переговоры, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон не сможет свергнуть режим в Тегеране, не прибегая к введению сухопутных войск.

У участников ближневосточного конфликта нет другого выхода, кроме как начать переговоры, потому что, во-первых, Иран не может уничтожить США, поскольку они далеко. Он может только нанести ущерб американским союзникам и их интересам в регионе. Во-вторых, Вашингтон не может сменить режим в Тегеране без отправки войск, для этого нужно значительное количество. Поэтому обе стороны в тупике. Для [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) высока цена победы. Иран тоже не может полностью разобраться, — пояснил Блохин.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Трамп может возложить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за провал в ближневосточном конфликте. По его словам, американский президент сосредоточит внимание на миротворческих усилиях, чтобы восстановить свою репутацию.