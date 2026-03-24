24 марта 2026 в 12:50

Назван политик, которого Трамп может обвинить в провале на Ближнем Востоке

Политолог Самонкин: Трамп может обвинить Нетаньяху в провале на Ближнем Востоке

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп способен возложить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за неудачи в конфликте на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американский лидер сосредоточит внимание на своих миротворческих инициативах, чтобы восстановить репутацию.

[У Трампа] нет никаких альтернатив [в Иране]. Либо играть ва-банк, либо остановиться на полпути. Трамп постарается как-то усилить свои миротворческие усилия, чтобы сохранить репутационные очки, и скажет, что он занимается как украинским направлением, так и ближневосточным. Не удивлюсь, если в ближайшее время все свои военно-политические проблемы он будет сбрасывать на Нетаньяху и Израиль, — поделился Самонкин.

Ранее сообщалось, что США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля. По информации зарубежных СМИ, дата выбрана не случайно, поскольку в этот день Трамп посетит Израиль и получит национальную награду страны.

До этого советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что полное снятие санкций с Ирана является ключевым условием для завершения боевых действий. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока республика не получит все необходимые компенсации.

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Иран
Израиль
Максим Кирсанов
Софья Якимова
