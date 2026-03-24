Назван политик, которого Трамп может обвинить в провале на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп способен возложить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за неудачи в конфликте на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американский лидер сосредоточит внимание на своих миротворческих инициативах, чтобы восстановить репутацию.

[У Трампа] нет никаких альтернатив [в Иране]. Либо играть ва-банк, либо остановиться на полпути. Трамп постарается как-то усилить свои миротворческие усилия, чтобы сохранить репутационные очки, и скажет, что он занимается как украинским направлением, так и ближневосточным. Не удивлюсь, если в ближайшее время все свои военно-политические проблемы он будет сбрасывать на Нетаньяху и Израиль, — поделился Самонкин.

Ранее сообщалось, что США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля. По информации зарубежных СМИ, дата выбрана не случайно, поскольку в этот день Трамп посетит Израиль и получит национальную награду страны.

До этого советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что полное снятие санкций с Ирана является ключевым условием для завершения боевых действий. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока республика не получит все необходимые компенсации.