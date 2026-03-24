24 марта 2026 в 02:38

Советник верховного лидера Ирана назвал условие прекращения конфликта

Советник верховного лидера Ирана Резаи: снятие санкций Ирана — условие мира

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Снятие всех санкций» с Ирана — одно из условий прекращения боевых действий, заявил советник верховного лидера страны Мохсен Резаи. Он также отметил, что «война продолжится до тех пор, пока Ирану не выплатят все компенсации», передает агентство Fars.

Кроме того, Резаи потребовал международных гарантий невмешательства США во внутренние дела Исламской Республики. Таково решение народа, верховного лидера и Вооруженных сил Ирана, констатировал он.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько предположил, что слова президента США Дональда Трампа о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам. Он добавил, что стоимость нефти могла бы достигнуть $150 (12 тыс. рублей) за баррель, если бы не отмена ряда санкций против Москвы и снятие ограничений с энергоресурсов Тегерана.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что трезвомыслящий человек не станет прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке. По словам представителя Кремля, происходящее в регионе пока подтверждает отсутствие каких-либо улучшений.

Иран
конфликты
Ближний Восток
санкции
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

