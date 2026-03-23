Названа дата завершения войны США против Ирана

Ynet: США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном

США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля, пишет Ynet со ссылкой на источник в Израиле. По его словам, дата выбрана не просто так: американский президент Дональд Трамп хочет посетить Израиль и получить национальную премию страны.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил, что слова Трампа о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам. Он добавил, что стоимость нефти могла бы достигнуть $150 (12 тыс. рублей) за баррель, если бы не отмена ряда санкций против Москвы и снятие ограничений с энергоресурсов Тегерана.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что трезвомыслящий человек не станет прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке. По словам представителя Кремля, происходящее в регионе пока подтверждает отсутствие каких-либо улучшений.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

