Мошенники привлекли специальную «армию» для обмана россиян РИА Новости: аферисты начали массово привлекать ботов для атак на россиян

Мошенники в России перешли на массовое использование искусственного интеллекта и ботов для атак на банковские приложения россиян. Они создают целые фермы из смартфонов, которые круглосуточно имитируют действия клиентов в поисках уязвимостей, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности «МТС банка» Илья Зуев.

По словам эксперта, преступники скупают тысячи сим-карт и вставляют их в специальные боксы с телефонами. После этого устройства начинают автономно работать: заходят в приложения, пытаются проводить платежи и менять лимиты, полностью копируя поведение реальных пользователей.

Представьте себе огромный зал, уставленный стеллажами с телефонами. Мошенники покупают тысячи симок […]. Боты полностью имитируют действия клиента, — добавил Зуев.

Для защиты от таких бот-атак банки внедряют системы, анализирующие поведение пользователей с помощью машинного обучения. Технологии вроде Preventive Proxy создают «цифровой отпечаток» устройства, позволяя допускать только доверенные гаджеты и отсекать чужие, тем самым блокируя автоматизированные атаки.