«Инфантильное поколение?»: психолог назвала важный нюанс работы с зумерами

Управлять сотрудниками-зумерами привычными методами, основанными на жесткой иерархии и давлении, не получится, необходимо выстраивать четкие границы с понятными KPI и уважением к личности молодого специалиста, заявила NEWS.ru психолог Евгения Заяева. По ее словам, клиповое мышление и потеря фокуса, которые часто ставят в упрек новому поколению, на самом деле могут быть особенностью, требующей адаптации управленческих подходов.

Соцсети полны шутками, как тяжело работать с зумерами. HR-специалисты и директора жалуются: опоздал, заблудился, выгорел, уволился. Инфантильное поколение? Действительно, молодежь стала будто более нежной по сравнению со своими предшественниками. Управлять молодым коллективом можно, но не старыми методами. Клиповое мышление и потеря фокуса — маркер нового поколения, но это не всегда минус. Молодежь не готова тратить время на бессмысленные задачи и долгие совещания. Для них важны четкость, структура, понятные цели. Важно не заигрывать с ними, бесконечно создавая комфортную семейную обстановку, а выстраивать четкие границы с понятными KPI и с уважением к молодым специалистам, — пояснила Заяева.

Ранее психолог Дмитрий Кудряшов заявил, что внуки зумеров имеют все шансы стать наиболее ментально здоровым поколением среди россиян. По его словам, нынешняя молодежь корректирует свое состояние с помощью терапии и антидепрессантов, однако полностью его не уравновешивает.