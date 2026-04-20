В Госдуме отреагировали на слова о вине зумеров в дефиците кадров Депутат Толмачев заявил, что зумеры не виноваты в дефиците рабочих рук в России

Представители поколения Z не виноваты в дефиците кадров в России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, уровень занятости молодежи в составе рабочей силы продолжает увеличиваться.

Зумеры стремятся к стабильности, комфортным и достойным условиям работы и жизни. При этом их предпочтения могут отражать систему рынка труда ярче, чем в других возрастных группах. Более старшие поколения продолжают трудовой путь, как правило, следуя традиционным моделям. Сегодня карьерные траектории меняются стремительнее, и выбор молодежи отражает свежие тенденции. Сегодня высокий спрос на кадры в промышленности, строительстве. Видим востребованность рабочих профессий, технарей. Уровень участия зумеров в составе рабочей силы вырос и составляет более 54%. Поэтому говорить, что зумеры все как один выбирают поденщину, не совсем верно, — высказался Толмачев.

Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявила, что поколение зумеров не стремится заменить работников старшего возраста, покидающих рынок труда, предпочитая нестабильную платформенную занятость. По ее словам, молодые специалисты отказываются от официального трудоустройства в пользу ежедневной оплаты труда.