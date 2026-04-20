20 апреля 2026 в 13:44

В Госдуме отреагировали на слова о вине зумеров в дефиците кадров

Депутат Толмачев заявил, что зумеры не виноваты в дефиците рабочих рук в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Представители поколения Z не виноваты в дефиците кадров в России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, уровень занятости молодежи в составе рабочей силы продолжает увеличиваться.

Зумеры стремятся к стабильности, комфортным и достойным условиям работы и жизни. При этом их предпочтения могут отражать систему рынка труда ярче, чем в других возрастных группах. Более старшие поколения продолжают трудовой путь, как правило, следуя традиционным моделям. Сегодня карьерные траектории меняются стремительнее, и выбор молодежи отражает свежие тенденции. Сегодня высокий спрос на кадры в промышленности, строительстве. Видим востребованность рабочих профессий, технарей. Уровень участия зумеров в составе рабочей силы вырос и составляет более 54%. Поэтому говорить, что зумеры все как один выбирают поденщину, не совсем верно, — высказался Толмачев.

Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявила, что поколение зумеров не стремится заменить работников старшего возраста, покидающих рынок труда, предпочитая нестабильную платформенную занятость. По ее словам, молодые специалисты отказываются от официального трудоустройства в пользу ежедневной оплаты труда.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
