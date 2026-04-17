17 апреля 2026 в 10:44

В ФНПР нашли виноватых в нехватке рабочей силы в России

Поколение зумеров не стремится замещать работников старших возрастов, выбывающих с рынка труда, предпочитая нестабильную платформенную занятость, сообщила ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По словам ректора Академии труда и социальных отношений, молодые специалисты отказываются от официального оформления в пользу ежедневной оплаты.

Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления, — отметила Кузьмина.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. По ее словам, именно этим фактором объясняется длительная жесткость денежно-кредитной политики, которая на фоне высоких ставок может казаться необычной.

До этого HR-эксперт Оксана Волкина объяснила, что современная молодежь, воспитанная в эпоху без дефицитов, не готова мириться с неудобствами и ограничениями. Именно поэтому они требуют комфортных условий буквально с первого дня работы.

