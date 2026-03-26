Посол Ирана объяснил, почему Киев поддержал США в конфликте с республикой

Посол Джалали: Украина поддерживает США в конфликте с Ираном ради денег

Украинские официальные лица встали на сторону агрессоров в конфликте с Ираном и пытаются извлечь из этого финансовую выгоду, заявил в интервью NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, Киев рассчитывает на дополнительную помощь от США и стран Персидского залива.

Украинские официальные лица пытаются использовать западные и арабские страны, выражая враждебность по отношению к Ирану. Фактически их цель — получить больше денег и финансовой помощи от США и монархий Персидского залива, в то время как их возможности противодействия ракетному и беспилотному оружию ничтожны, — заявил Джалали.

Дипломат подчеркнул, что у Ирана при этом нет проблем именно с народом Украины, так как население республики Тегерану не противостоит.

Мы призываем украинское правительство прекратить занимать неверную позицию по отношению к иранскому народу и не вставать на сторону агрессоров Ирана, — отметил посол.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что Украина должна быть готова к возможным ударам со стороны Ирана. При этом он уверен, что украинские системы противовоздушной обороны смогут справиться с ракетами Исламской Республики.